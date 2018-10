FOTOD ja VIDEO | Jüri rahvas saab taas Grossi poes käia

Jüri alevikus võib kohata kitsekest ja rebast küll sagedamini kui 15 kilomeetri kaugusel asuvas pealinnas, kuid enamik inimesi käib siiski Tallinnasse tööle ning paljud ilmselt ka ostlevad seal.

Kui linnarahva lemmikpoed on Selver, Rimi, Maxima ja Prisma, siis maa-asulatele on iseloomulikud Coopi ja Grossi kauplused. Need on mõlemad olemas ka Jüris.

Veel eelmisel aastal oli ainsaks tõsiseltvõetavaks Jüri poeks Coop, millele Grossi kauplus nii suuruselt kui kaubavalikult alla jäi, aga nüüd pole uue maja saanud OG Elektra ASi marketil veidi enam kui kilomeetri kaugusel asuva Konsumiga võrreldes midagi häbeneda.

