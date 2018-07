FOTOD JA VIDEO | Kuulus Treppoja on kuivanud kahesentimeetriseks nireks. Kas põhjus on põuas, kopratammides või hoopis liivakarjääris?

Kloogarannas asuv kuulus Treppoja joastik ja ojasäng on kuivanud. Põhjus on pigem põuas, aga kohalik elanik Robert Pabson kahtlustab, et asi võib olla ka ojasängi naabruses asuvas Nordeconi liivakarjääris, mis võib niigi kuival ajal selle vähesegi vee endasse tõmmata. Pabsoni maja taga on jõesäng igatahes täiesti kuiv ja seal saab jalutada. Allpool astangute juures on siiski näha vähest vett, aga see on pärit allikaist. Läbivool peaagu puudub, vaid ühes kohas voolab astangu äärest imepisike nire. Nii umbes kahe sentimeetri laiune. Keskkonnaamet leiab, et oja on kuivatanud põud, mitte karjäär, sest karjääriala on jõesängist kõrgemal.

Foto: Ivar Soopan