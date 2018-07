FOTOD JA VIDEO | Professorist hobimesinik prognoosib presidendilossi mesitarudest kopsakat saaki

Kadriorus presidendilossi ees asuvast kolmest tarust toimunud meevõtu tulemus näitab, et saak tõotab tänavu tulla üle keskmise hea.

"Tänast võib nimetada eelluureks, päris tõsise meevõtuga veel tegu polnud. Aga saime ikkagi ämbritäie mett - umbes kümme kilogrammi," ütleb presidendilossi mesitarusid hooldav hobimesinik Hannes Praks.

Praksi sõnul on mesilaspered kvaliteetsest mesilast pärit, hea tervise juures ja hästi hooldatud, aga kuna tegemist on alles tänavuste peredega, nad sel suvel veel täisvõimsusel mett ei tooda.

Ametilt on Hannes Praks Eesti Kunstiakadeemia sisearhitektuuriosakonna juhataja ja professor, kes tegeleb mesindusega hobi korras.

"Meie peres on see juba neljandat põlve nii," vastab ta, kui küsida, kust mesinduspisik temani jõudis.

Tundub, et nüüd on ta suutnud sellesse nakatada ka president Kersti Kaljulaidi, kes kaaluvat mõtet oma koduaeda samuti üks mesitaru muretseda.

"Julgustan kõiki, kel võimalust, mesilastega tegelema. See on suurepärane viis väsitavast mõttetööst lõõgastumiseks," räägib Praks ning kiidab, et president Kaljulaid on siiani väga hea mesinikuõpilane olnud.

Kokku on presidendilossi läheduses viis mesitaru: kolm toodi lossiesisele haljasalale mai keskel, kaks asuvad hoone taga aias. Heal aastal on Hannes Praksi sõnul võimalik ühest tarust koguda 50-60-70 kg mett.