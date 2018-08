FOTOD ja VIDEOD | Setod on veerand sajandit järjest oma kuningriiki pidanud

Kahel laval toimus terve päeva tegevus, rahvast hullutasid kohalikud ansamblid Zetod, Kiiora ja Tukvizza. Esindatud olid ka kaugemalt tulnud vähemrahvused nagu udmurdid ja isurid. Rekordarv osalejaid tuli Venemaalt – Peterburist, Pihkvast ja Irboskast.

Ülemsootskaks valiti Hõrna Aare, kes on varemgi seda ametit pidanud. Ettepanek tehti ka Vabarna Jalmarile, kuid tema arvas, et aega veel on – Peko pole end veel talle ilmutanud.

Sisse pühitseti ka uus valge tsässon.

Peaminister Jüri Ratase suhtes olid setod ning ka preestrid ja metropoliit aga kriitilised. Nimelt olevat kuningriik setode kõige suurem püha, mitte korvpalliplats, kuhu tulla lühikestes pükstes ja ketsidega.

Päev lõppes võimsa sõjaväeparaadiga, mida juhatas kogenud vägede ülemjuhataja Nurmõotsa Sulo.

Vaata ka galeriid ning videosid.

Sellest videost näed kasatski kargamise võistlust, mille käigus üks meestest oma naise kätt palus:

Setu laulumees Hagu Paul vestab muhedat juttu:

Nõnda tantsiti ja lauldi koos Zetodega:

Väiksema lava juures oli tantsijaid rohkemgi:

Seesugune oli tänavune setode armee: