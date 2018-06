FOTOD | Janek Mäggi Tabiveres: inimeste emotsiooni ei saa ignoreerida

Kas vallavanemana ei peaks mõtlema ka töökohtadele, mida tehas loob?

"Kindlasti looks tehas töökohti. Aga teistpidi peame vaatama, mis on piirkonna profiil. Meil on Tabiveres praegugi tööstust. Inimesed on sellega rahul ja keskkond kannatab selle välja. Me ei ole tööstuse või töökohtade vastased, aga igal asjal peab olema oma koht," ütleb vallavanem.

Kontsert ja kõned rahvamajas

"Kolmkümmend aastat on mööda läinud sellest, kui hoidsime käest kinni ja laulsime. Kes oleks osanud arvata, et oleme jälle siin. Toona meie hääl jõudis riigijuhtideni, loodame, et ka nüüd," ütleb esimesena rahvamajas kõnet pidav Tõnis Mägi. Enne "Palve" ja "Las jääda ükski mets" laulmist loeb Mägi meieisapalvet.

Tabiveres üles kasvanud Kairit ei mahtunud rahvamajja koos väikese tütrega ära – sees läks nii umbseks.

"Oleme lihtsad inimesed ja tahame, et kõik jääks nii nagu on. Et oleks läänerindel heas mõttes muutusteta," ütleb Kairit. Ta ei jälginud varem tselluloositehasega seonduvat, kuid kui kuulis, et see võib tulla Tabivere lähistele, läks ta enda sõnul ärevaks.

"Ärgu tehas tulgu kuskile. Sellega ei ole nii, et meie ei taha, paneme mujale. Keegi ju ei taha. Las mõtlevad mingi teise plaani välja. Et kõigil oleks puhas õhk ja hea kodu," ütleb Kairit. "Kes häält ei tee, selle häält ei ole kuulda."

Mäggi viib peaministrile taktikepi

Emajõe keti peakorraldaja ja liikumise "Emajõe elu hoieldes" juht Paul Volmer andis riigihalduse minister Janek Mäggile üle taktikepi.

"Taktikepp sümboliseerib rahva õigust meie riiki valitseda. Rahvast tuleb kuulata ning rahvas on see, kes riiki juhib," ütles Volmer. "On väga oluline, et minister kohale tuli. See näitab, et ta kuulab rahvast. Ta viib meie sõnumi valitsusse ning neljapäeval nad arutavad seda."

Mäggi selgitas kuulajatele, milliste otsuste vahel valitsus saab neljapäevasel kabinetiistungil valida.

"Kas jätkata eriplaneeringu protsessiga kuni selle hetkeni, et otsused on tehtud ja siis langetab valitsus otsuse. Teine võimalus on see, et algatada lõpetamise menetlus, mis kestab küll mitu kuud, kuna kuulatakse ära ka ettevõtjad," ütles Mäggi.

Minister ütles Maalehele, et ta on ürituse suhtes väga meeldivalt üllatunud: "Minu arvates võeti mind erakordselt hästi vastu. Kui mulle kutse saadeti, siis otsustasingi tulla. Väga raske on otsustada, kui ei tea inimeste emotsiooni. Seda ei saa ignoreerida. Natuke planeerisin oma visiiti ümber. Tartus oligi kindel plaan kohtuda ka linnavalitsuse ja volikoguga, mida ka täna tegin."

Kell pool kaheksa algava programmi alustuseks esitab Tõnis Mägi koos ümbruskonna kooridega laulu "Palve". Muusikaliste etteastete vahel võtavad sõna Tartu vallavanem Jarno Laur, Tabivere lasteaia direktor Aune Sepp, kodanikuühenduse Eesti Metsa Abiks kõneisik Linda Mari Väli ning ka Rail Balticu kriitik Priit Humal.



Esinevad ka muusikud Ruslan Trochinsky, Brigitta Murutar, Kristel Mägedi, Moro Pig Band ja ansambel Superliustik. Peeter Jõgioja jagab laiali 104 paari trummipulki, millele on trükitud "Ei tselluloositehasele!".