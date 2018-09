Veel aasta alguses elas Höövelson perega Jaapanis ja tegi telesaadet.

“Poissi vaadates hakkasin mõtlema, kas Tokyo suurlinn on ikkagi hea koht laste kasvatamiseks, kuigi olime seal mugavus­pagulased. Nii tekkis mõte, et tuleme mugavustsoonist välja. Me tulime Eestisse, et siia jääda,” selgitas Kaido Höövelson kodumaale naasmist.

Muide, sumokangelase poeg kannab ilusat eesti nime Taar.

