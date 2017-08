FOTOD | Kanaema haudus välja kaksikud tibud

Möödunud laupäeval haudujat kana vaatama minnes tabas Padise vallas elavat Veronika Jakobit paras üllatus, kui ta linnu alt kaksikud tibud leidis.

Perenaine rääkis, et otsis hauduma hakanud kanale alla suuremat sorti munad. "Meil pole mingi haruldus, kui pannile satuvad kahe rebuga munad, mõtlesin, et huvitav, kas kahe rebuga munast tulevad kaks tibu ka. Otsisin viis suuremat muna kanale pessa ja laupäeval läksin siis vaatama, ehmatus täiega - kooruvast kanamunast veeresid kaks musta tibu. Teised tibud seal kõrval olid suured ja võimsad, nagu hiiglased," selgitas ta. Kahjuks ühest munast tibu ei tulnud, nii on kanal nüüd neljast munast kokku viis tibu.

Perenaine rääkis Maalehe veebile, et nende kanakarjas on mitmeid eriilmelisi isendeid. Kokku on 19 kana ja uhke kukk Villu. Kuna kanad on kõik erisugused, ei ole ka munapühade ajal värvimisega muret, pea kõik munad on ise värvi. Munadest jätkub nii endale kui ka külarahvale.

Kanad on vabapidamisel ja külas on ka nn naabrivalve, kui mõni naaber juhtub aia taga rebast nägema, antakse sellest kohe ka Veronikale teada, et ta oma kanad varju saaks viia.