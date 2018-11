FOTOD | Kärdlat ehib sel aastal rabamänni juurtest tehtud jõulukuusk

"Loodav jõulupuu sümboliseerib Hiiumaa perekonda, kelle juured ulatuvad kaugele, kuid on alguse saanud meie armsal Hiiumaal," selgitas vallavanem Reili Rand.

"Meie jaoks on oluline iga hiidlane ja me kutsume kõiki koju. Loodame, et pere ja sõpradega koos veedetud jõuluaeg annab inspiratsiooni kodusaarele naasmiseks. Üheskoos loome parima koha, kus elada ja kasvatada lapsi."

Nagu vahendas ERR, ei lähe kõik alati plaanipäraselt ja esimene katse rasket jõulupuud traktorilt maha tõsta lõppes üsna ootamatult - puu kukkus maha. Sitked männijuured pidasid aga kukkumisele vastu ja peale väikeste iluvigade jäi skulptuur siiski terveks.

Teine katse puud paika tõsta oli edukam ja peale väikest sättimist oli jõulupuu oma kohal. Autorite sõnul oligi skupltuuri valmimisel kõige keerulisem transport.

Vald soovib juurtest loodud kuusega tõmmata tähelepanu ka taaskasutusele ja kohaliku ressursi väärindamisele. Hiiumaal on äsja vastu võetud arengukavaga UNESCO biosfääri programmialale omaselt seatud üheks eesmärgiks, et loodus ja inimtegevus toimivad tasakaalus.

"Hiiumaa metsaressurssi tuleb majandada, kuid teha seda jätkusuutlikult, et Hiiumaa saaks olla taastuvate ressursside kasutamisel eeskujuks tervele Eestile," ütles vallavanem.

Kärdla keskväljakul asuvale uhkele jõulupuule lisatakse veel mõni lamp ja jõulutuled süüdatakse üheskoos seal pühapäeval kell 17.30.

Lisaks kaunistas vald jõulutuledega kesk­väljaku ääres kasvava tavalise kuuse, mis seal sirgunud aastakümneid.

"Vanemad, vanavanemad ja sõbrad ootavad hiidlasi koju, et koos meenutada toredaid hetki ja uurida oma vanematelt ja vanavanematelt, kuidas nemad vanasti jõule tähistasid ning kuidas praegune aeg erineb varasemast," seisab valla kodulehel. Foto: Liina Siniveer