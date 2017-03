FOTOD: Kas kohupiima saab kohukestest?, kas maakera on lapik?, kas puude taga on mets? - maateemad jõudsid Eesti peaväljakule

Eesti Kunstnike Liidu XVII ülevaatenäitus - Elust maal Foto: Sven Arbet

Täna avati Tallinna Kunstihoones Maalehe 30. sünnipäevale pühendatud Eesti Kunstnike Liidu aastanäitus “Elust maal”, mis lahkab maaelu rõõme ja muresid. Kas kohupiima saab kohukestest?, kas maakera on lapik?, kas puude taga on mets? küsib väljapaneku kuraator Mari Kartau, kes teab, et need vindiga küsitud laused ei töga mitte suusoojaks, vaid täkkesse.