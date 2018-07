FOTOD | Kohalikud tervitavad põlevkivitööstusest reostunud Purtse jõe 21-miljonilist puhastamist

Loe veel

Naine toetab plaanitud töid kahe käega, ent kohalike seas on ka teistsuguseid arvamusi. Mõni arvab, et parem oleks sodi mitte sonkida, kuna olukord võib sellest hullemaks pöörata.

Mida tehakse?



Purtse jõe valgala puhastamise eelduseks oli Kohtla-Järve poolkoksiprügilate sulgemine, mis 2015. aastal ka tehtud sai. Nüüd aga tuleb teha korda fenoolisoo ning siis liikuda puhastamistöödega Purtse jõe ülemjooksult allavoolu suunas.



Purtse jõe puhastatava osa pikkus on 1,4 km ning see puhastatakse lõikude kaupa. Jõe puhastamiseks eemaldatakse Püssi ja Lohkuse paisu vahelises osas ligikaudu 7200 m3 reostunud muda ja pinnast. Lisaks tuleb eemaldada Püssi paisjärve kogunenud ligikaudu 2500 m3 reostunud muda, mille maksimaalne paksus ulatub 1,4 meetrini. Kohtla jões tuleb puhastada ligi 77 000 m3 reostunud pinnast ning rajada 4,2 km ulatuses uus jõesäng.



Puhastatav jõeosa eraldatakse ajutiste tammidega ja vesi juhitakse ajutisse jõesängi või torustikku. Kuivaks jäänud jõesängis kaevatakse reostunud pinnas välja ning puhastatakse. Juba puhastatud pinnast kasutatakse väljakaevatud alade uuesti täitmiseks. Lisaks tuuakse juurde ka puhast pinnast, et taastada puhastatavate alade looduslähedane ilme.



Kohtla-Järve poolkoksimäest välja nõrgunud fenoolidega tugevalt reostunud ala ehk fenoolisoo keskkonnareostuse likvideerimiseks tuleb puhastada ja korrastada umbes 14 ha suurune ala. Selleks kogutakse fenoolisoo reostunud osast vesi kokku ja pumbatakse Kohtla-Järve reoveepuhastisse. Puhas vesi juhitakse kraavide süsteemiga fenoolisoost mööda Varbe peakraavi.

Purtses on aastaid korraldatud reostusele tähelepanu juhtimiseks kontsertide, ettekannete ja õpitubadega festivali PurFest. Tänavu tuleb festival optimistlikum kui varasematel aastatel.

"Tahame, et lisaks muule programmile, annaksid selgitusi ka ametnikud – mida loodetakse tehtud saada ja millised on edasised plaanid," ütleb Meister. Kuna aastaid on jõkke asutatud ka kalamaime, soovitakse teada saada sedagi, kui paljud kaladest on ellu jäänud.

2010. aasta PurFestil näitas Laila Meister paarikümne sentimeetrist pigikamakat, mis on pärit Kiviõli keemiatööstusest aastakümnete jooksul ladestunud Uhaku karstialal. Foto: Arvi Kriis

Keskkonnaminister Siim Kiisleri sõnul pole kunagi varem Eestis vooluveekogudest nii suurt hulka reostust eemaldatud. Purtse jõe valgala ja fenoolisoo puhastamise projekti esimese etapi maksumus on 21 miljonit eurot.

“Mul on hea meel, et saame projektiga edasi liikuda, sest Purtse jõe ja selle valgala puhastamiseks kavandatavad tööd on Eesti mõistes ainulaadsed ja pakuvad kindlasti väljakutset,” ütles Kiisler ning lisas, et tööde planeerimine on juba alanud. “Projekti eeltöödena oleme teostatud mitmeid uuringuid, viinud läbi keskkonnamõju hindamise ning koostanud reostuse ohutuks tegemise eelprojektid. Nüüd, kui oleme leidnud töödele ka tegija, saame alustada reaalsete puhastustöödega."