FOTOD | Kohtla-Nõmmel pärjati Ida-Viru viimase kümnendi edulugusid

Ürituse üks eestvedajaid, Ida-Viru turismiklastri koordinaator Kadri Jalonen märkis, et ligi kümme aastat on üheskoos nuputatud, pingutatud ja tööd tehtud.

"Ja näeme, kuidas see töö hakkab päriselt vilja kandma. Nüüd on see hetk, kus on meil on põhjust koos rõõmu ja uhkust tunda. Just selleks saigi särav pidu korraldatud," kirjeldas Jalonen.

Üritlusel esitleti viimase kümnendi jooksul Ida-Virumaal tooni andnud viit edulugu ja neid vadavaid organisatsioone, mis tihedalt koostööd teevad ja mis on saanud edulugudeks just tänu väga laiale partnerlusele Ida-Virumaal.