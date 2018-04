FOTOD | Kuramaa tee-ehituselt kaevati välja 145 nõukogude sõduri säilmed

Kuramaal, Salduse linna lähedal leiti teetööde käigus 145 punaarmee sõduri säilmed ning kaevati need ühe päeva jooksul välja.

Salduse vallas, Pampāļi külas sattusid töölised tee-ehituse käigus inimluude peale. Kohale kutsuti sõjaarheoloogia selts Leģenda, Läti sõjahaudade komisjon ja vabatahtlikud, kes kaevasid möödunud pühapäeval välja 145 kraavidesse maetud nõukogude sõduri säilmed.

Osade kontide juurest leiti viis nummerdatud medalit, mis tähendab, et vähemalt viie sõduri identiteedi saab kindlaks teha. Väljakaevamised viidi 33 inimese osavõtul läbi kiiresti, et teetööd saaksid jätkuda. Selts jätkab väljakaevamisi hiljem, kuna usutavasti on seal säilmeid rohkem.

Viis sõdurit peaks saama suhteliselt lihtsalt identifitseerida. Foto: Leģenda

Arvatakse, et sõdurid hukkusid Kuramaa koti ehk Kuramaa katla lahingute ajal 1945. aasta kevadel, mil osa Kuramaast püsis sõja lõpuni sakslaste käes. Seltsi Leģenda juhataja Tālis Ešmits rääkis Läti Delfile, et selles kohas võitlesid nõukogude vägede vastu ainult saksa väeosad, mitte Läti leegion.

Ekspertiis, paberite korrastamine ning koostöö Venemaaga langenute identifitseerimiseks võtab mitu kuud, mistõttu võiks ümbermatmine toimuda umbes aasta pärast, usub Ešmits.