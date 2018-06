FOTOD | Kuressaares hekseldati vallikraavi puhastades katki ka haruldaste sarvikpüttide pesad

Mees helistas keskkonnainspektsiooni ning inspektorid käisid täna asja uurimas. Tööde teostaja oli selleks ajaks niitmisega lõpule jõudnud. Unuse sõnul rääkinud töömees inspektoritele, et järgmine etapp on vallikraavis vohava vetikamassi välja vedamine. Tööde teostaja lubas edaspidi ettevaatlikum olla ning jälgida, et ta rohkem pesasid ei kahjustaks.

„Kõige jaburam on asja juures see, et seal, kus pesad asusid, ei olnud veepiirist kõrgemal kasvamas mitte ühtegi taime,“ ütleb Unus. „Ühel paaril oli kaks tibu kaasas, aga pütil on pesas üldiselt rohkem mune, mis annaks justkui vihje, et osad just kooruvad tibud said lihtsalt hukka.“

Esimeselt pildilt näeb sarvikpüti pesasid, teisel pildil pesasid enam pole.

Kahe nädala eest tehtud pildil on foto autor märgistanud neli sarvikpüti pesa ning juhib tähelepanu, et antud kohtades pole veepinnalt midagi niita. Foto: Ainar Unus

Täna tehtud pildil on pesad kadunud. Foto: Ainar Unus