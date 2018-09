FOTOD | Kurgikasvatus läks täiega metsa ja kurgid kolisid puu otsa

Maaleht RUS 3

Foto: Ülle Reinvart

"Kõrvits puu otsas on ikka päris kõva sõna, samaväärselt ei saa vastata. Aga Hiiumaal juhtus ka see, et kurgikasvatus läks omadega metsa," kirjutas hiidlane Ülle Reivart Maalehele ning saatis ka fotod.