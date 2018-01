FOTOD | Kütusefirma Alexela peab Käsmus külapoodi, ilma tanklata

“Eesti ettevõttena on Alexela südameasi, et Eesti elu edeneks. Seetõttu oleme kõikjal, ka seal, kus teisi ei ole,“ selgitas kütusemüüjana tuntud ettevõtte Alexela grupi juhatuse esimees Andreas Laane väikeses Käsmu rannakülas külapoe avamise tagamaid.

„Juba mitmendat korda olen siin ostmas,“ sõnab rõõmsalt naeratades pruunis mantlis ja tutimütsis keskealine naine, kes ise küll kohalik pole, kuid käib sageli Käsmus ema juures. Tema jaoks ostis ta selgi korral head paremat. Uues külapoes on ta juba mitmendat korda. „Varem käisin Rakveres Põhjakeskuses, aga uus on ikka huvitavam.“

Seda, et huvi poe vastu on suur, kinnitab ka kaupluse juhtaja Elis Mänd. „Kohe esimesel päeval osteti üks osa letist tühjaks. Näete, seal kus meil oli kastitäis pudeleid eestimaise rabarberivahuveiniga, valitseb nüüd tühjus,“ viitab ta „augu“ poole alkoholiriiulis. Otse loomulikult telliti jooki kohe juurde ja tänaseks on seesama riiul tõenäoliselt juba mitu korda tühjaks ostetud-täidetud.

Alexela senised väikekauplused asuvad tanklates, Käsmu meremuuseumi vastas, kohe üle kitsa külatänava asuva poe kõrval aga auto kütusepaaki täita ei saa – tanklat pole.

Teise asjana teeb müügikoha omapäraseks see, et lisaks tavapärastele väikepoe kaupadele leiab riiulitelt-lettidelt ka veidi põnevamaid valikuid – kohalikku mett, ravimtaimesegusid, naaberpoolsaare õlut, ainult Käsmu poes müüdavaid postkaarte ja erikujundusega postmarke.

Kohe ukse kõrval tervitab sisseastujaid isuäratava lõhnaga kohvimasin ja värskete saiakeste lett. „Kohapeal me tainast ei sega ega vormi, küpsetame külmutatud saiakesi ja pirukaid. Ja kohvi läheb kohe väga palju! Inimesed tulevad, saavad kokku, ajavad juttu,“ meenutab Elis Mänd üht Maalehe külaskäigu hommikul pealt nähtud „tere-kuidas-elad-pole-ammu näinud!“ kohtumist ning lisab, et see, et külarahvas tuleb poodi kohvi jooma ja kohvikõrvast võtma, on mõneti üllatuslik.

Palju ostetakse ka küünlaid – kalmistu asub poest kiviviske kaugusel.

Kohalikud ei kandideerinud

Uus külapood annab tööd kahele inimesele, kuigi täiskohaga kohalik pole neist kumbki. „Mina elan tegelikult Tallinnas, aga suvitan juba 5-6 aastat Käsmus. Koht, kus olla, on mul siin olemas. Elangi praegu pool nädalat linnas ja pool maal,“ räägib Mänd.

Müüja, kes temaga koos poodi peab, käib tööle naaberkülast. Üks käsmukas olevat ka kandideerinud, aga siiski lõpuks loobunud, sest polnud varem müüjatööd teinud ega olnud kindel, kas tahab-suudab sellist vastutust kanda.

Lisaks poeruumidele on hoones suurem saal, mida üritusteks üürida saab ning maja ülakorrusele tulevad majutuskohad – kaks korterit ja üks suurem, 10-12kohaline ööbimispaik. „Kui Käsmu uus sadam ükskord valmis saab, siis võiks ühes korteris elada sadamakapten,“ vaatab poejuhataja tulevikku.

Majutusasutusi on Käsmus palju, peamiselt kodumajutust pakkuvaid, kuid konkurentsi Elis Mänd ei karda, sest tahetakse pakkuda teistsuguseid võimalusi.

Ka poepidamisel ei tee pelgalt viie kilomeetri kaugusel Võsul asuv pood talle muret. „Kuigi Võsu on lähedal ja Käsmu ning Võsu vahel suurepärane valgustatud kergliiklustee, ütlevad inimesed, et nad tulevad meie juurde hea meelega – ei pea külast välja sõitma ja sortiment on teistsugune,“ selgitab Mänd.

KOMMENTAAR | Külapood toetab kogukondlikku elu „Paljud ettevõtted koonduvad ärilistel kaalutlustel tõmbekeskustesse, kus on rohkem inimesi ja tarbijad, kuid Alexela näeb pikas vaates siiski suurt väärtust kogukondades. Kuni püsib maaelu ja tugevad kogukonnad, püsib ka tugev Eesti. Võidavad sellest kõik,” selgitas Alexela grupi juhatuse esimees Andreas Laane poe loomise tagamaid.



Laane sõnul on Käsmu külapood tugevalt kohaliku elu toetamisele keskendunud. Külaelanike arvamust küsiti sortimendi osas ning ka edaspidi on plaanis kogukonna ettepanekuid arvesse võtta.



Samuti arvestab kogukonnast tulenevaid vajadusi ka poe inventar, näiteks kohalike kalurite püütud värske kala müümiseks on olemas spetsiaalsed seadmed.



Vastavatud kauplusel on ka osaliselt postkontori funktsioon, müügil on piltpostkaardid ja margid, kohapealt saab neid ka saata.



Käsmu pood pakub otseselt tööd kahele inimesele, kaudselt, läbi lähikonna tootjate toodete müügi, saab aga tuge piirkonna ettevõtlus laiemalt.



“Käsmu külapood on soe, külalislahke ja eriline – sobilik peatuspaik ka kaugemalt tulijale,” julgustab Laane huvilis uut kauplust külastama.