FOTOD | Läbi Eesti vuranud talutoidu karavan oli sobiv eelsoojendus XXVII Talupäevale Saaremaal

Talupäeva soojendusena tuuritas möödunud nädalal mööda Eestit talutoidu karavan, mis korraldas hea toidu ja mõnusa meluga pop-up laatasid Kuusalus, Rakveres, Valgas, Võrus, Pärnus, Lihulas ja Muhu saarel. Viimane neist leidis aset talupäeval Saaremaal Upa külas.

Karavani eesmärk oli juhtida tähelepanu talutoidu tegelikele väärtustele ning toetada väikeettevõtlust maal, kogukondlikke sidemeid, meie endi tervist ja jätkusuutlikku põllumajandust.

Galeriist saad toimunust paremat aimu!

Talupäeval pärjati konkursi „Parim talu 2018“ tiitliga Raplamaal asuv Vainu talu, mis kerkis esile oma suure organiseerituse ja innukuse poolest, sest kogu Vainu perekond tegeleb kohaliku põllumajanduse edendamisega.

„Parima talu väljaselgitamiseks külastati nii traditsioonilisi põllumajandustootmisega tegelevaid talusid kui ka nišitootmisi. Hea meel on tõdeda, et maapiirkondade talunikud on ettevõtlikud ja edukad ning suureks eeskujuks ka linnarahvale,“ kommenteeris konkurssi Eesti Talupidajate Keskliidu tegevjuht Kerli Ats.

Lisaks autasustati selle aasta parimat noortalunikku, alternatiiv- ja tootmistalu.

Parim alternatiivtalu 2018 – Kolotsi talu, Võrumaa

Parim noortalunik 2018 – Tõrvaaugu Mahe talu, Raplamaa

Parim tootmistalu 2018 – Remmelgamaa talu, Harjumaa

Parimat talu valiti sel aasta juba 25. korda. Konkursi eesmärk on tunnustada kõiki väikseid talunikke. Siit näed ka parima talutoidu konkursi tulemusi.