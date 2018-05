FOTOD | Läti firma ehitab maantee äärde käepärastest vahenditest lõbusaid skulptuure

Lätis ehitustehnika müügiga tegelev ettevõte Trimen Tractors on tuntuks saanud sellega, et ehitab maantee äärde käepärastest vahenditest lõbusaid skulptuure.

Idee Riia lennujaamast 20 kilomeetri kaugusele Liepājasse viiva maantee äärde kaunistusi teha tekkis firmal 2016. aasta jõulupühade ajal, mil ettevõte oli just uude kohta kolitud. Toona tõsteti teleskooptõstukiga õhku tuledega kaunistatud jõulukuusk. Juba paar päeva hiljem saabusid firma postkasti e-kirjad, milles tehtut kiideti.

„Üks kiri oli väga liigutav lugu sellest, kuidas argipäev on raske ning kuivõrd väärtuslik on iga põhjus naermiseks. Nii see kõik algas. Iga järgnev töö oli eelmise tagasiside tulemus. Nüüd on see juba kohusetunne kõigi nende sadade inimeste ees, kes kaunistusi ootavad,“ rääkis ettevõtte juht Gints Timoško portaalile Dienas Bizness. „Aasta jooksul oleme saanud üle tuhande kommentaari, need on headest sõnadest ja tänulikkusest pungil. Ei tahaks neile inimestele pettumust valmistada.“

Foto: Trimen Tractors

Tänu skulptuuridele on klientidele palju lihtsam selgitada, kus ettevõte asub, sest vähemalt kaks kolmest on taiestest midagi kuulnud või neid mööda sõites näinud.