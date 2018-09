FOTOD | Lätis anti paavsti visiidiks vaba päev, ent Riias ootasid teda tühjad tänavad

Teekond südalinna oli kummituslikult tühi, seda eriti võrreldes katoliikliku Leeduga, kust paavsti kuidagi ära ei tahetud lasta.

Läti on andnud külaskäigu puhul vaba päeva ja näib et inimesed tunnevad pikast nädalavahetusest rõõmu.

MIDA ARVATAKSE PAAVSTI VISIIDIKS ANTUD VABAST PÄEVAST?



"Kolleegid Vilniusest ei mõista, miks Lätis esmaspäev vaba on. Leedus oli paavst küll nädalavahetusel, ent kui see oleks olnud ka tööpäeval, ei usu keegi, et sel katoliiklikul maal keegi vaba päeva oleks andnud. Eks siis selgitan neile, et meil tulevad kohe valimised," arvab üks elektriettevõttes töötav mees.



"Kuulsin pealt sellist vestlust: kui paavst vaid teaks, kuidas ma teda ootan! Võin esmaspäeval rahulikult välja magada ning pole vaja kuskile kiirustada. Sõitku ainult tihedamini külla!" rääkis ühe Läti päevalehe ajakirjanik.



"Elame huvitaval ajal - laupäeval oli Balti ühtsuse päev, millega meenutame Saule lahingut, kus me ristirüütleid lõime, ent esmaspäeval on paavsti auks, kes need ristirüütlid siia saatis, antud vaba päev," märgib üks jurist.



„Me ei andnud ju vaba päeva siis, kui tuli Dalai Laama. Need on küll erineval tasemel persoonid, kuid siiski näib see mulle liialdusena. Kui inimesed soovivad jumalateenistusel osaleda või seda vaadata, teevad nad seda igal juhul. Kuid seda ei tee terve ühiskond. Muidugi võivad paavsti mõtted huvitavad olla kõigile, olgu nad religioossed või mitte,“ leiab Läti Ülikooli teoloogiaprofessor Valdis Tēraudkalns.