FOTOD | Linnapea Rakvere maailmakaardile viinud jõulukuuskedest: igal asjal on oma iga

„Igal asjal on oma iga,“ vastab linnapea Marko Torm ning lisab, et toonase linnakunstniku Teet Suure jõuluinstallatsioonid olid Rakverele väga olulised ja oodatud. Kuna Suur enam linnakunstnikuna ei tegutse, ei tundunud Tormi väitel olevat aus kohustada uut kunstnikku jätkama eelmise loomingu najal.

„Iga toreda asja lõpp või paus võib olla millegi uue ja toreda algus,“ viitab Torm tulevikku. Ka jõuluinstallatsioonidel võttis tema sõnul kaks hooaega, enne kui suurem tähelepanu saabus. Linnapea rõhutab, et peame aru saama: iga-aastasele kasvavale ootusele ei ole loojatel kerge vastata.

Maalehele teadaolevalt paistab osa linnarahvast aga üsna pahane olevat, et tänavu plaanitakse linna avalikku ruumi millegi omanäolise asemel traditsioonilist jõulupuud ja jõuluturgu. Erilist hämmeldust tekitab inimestes asjaolu, et jõuluturg pühade ajal avatud pole ning üldse on selle plaanitud „eluiga“ liialt lühikesena – kogu detsembrikuu jooksul vaid 21 tundi.

„Mina olen linnapeana kuulnud ikka positiivset tagasisidet. Üksi pere, kellega olen suhelnud, pole öelnud, et ei taha tulla kodulinna Keskväljakule nautima jõulutunnet, jõuluvana ja valgusküllast linnaruumi. Külalistest rääkimata,“ väidab Torm.

Teadaolevalt rajati mullu Aqva hotelli ja spaa kõrvale traditsioonilise kuuse jaoks mitu tuhat eurot maksma läinud betoonist auk, mida nüüd jõulupuu püstitamiseks siiski kasutada ei kavatseta. Miks see siis üldse rajati?