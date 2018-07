FOTOD | Maailma üks suurimaid metallitööstusi tossab Eesti piirist vaid 600 km kaugusel

Venemaa kuumaks põhjamaa linnaks nimetatud Tšerepovetsis asub maailma suurim metallurgiakombinaat Severstal, mis ainuüksi visuaalse vaatluse põhjal paiskab loodusesse kuu ajaga rohkem saastet kui meie Ida-Virumaa põlevkivitööstus kümne aastaga.

Iseenesest muidugi kummaline sihtkoht puhkusereisiks, aga teisalt on sellised mõneti ehk ektsentrilised paigad, kuhu üldtunnustatud rännuteed ei vii ja kuhu ammugi ei ulatu turismifirmade marsruudid, siiski ligitõmbavad ja atraktiivsed.

Kasvõi setõttu, et oma silmaga näha, millistes tingimustes sajad tuhanded inimesed on sunnitud elama ning et siis mõista, kui hea on ikkagi kodus ja kui suur on see väärtus, mida me siin väikesel Eestimaal oma mitmekesise puhta looduse näol omame.

Jah, klassikalises mõistes turiste Tšerepovetsis – mis ei asu Siberis – tõepoolest ei kohta. Seal on muidugi teistest Venemaa paikadest saabunud inimesi, kel on üldjuhul mingi konkreetne põhjus, on ka ekstremiste, kes vist suurt millegi ees tagasi ei kohku.

Kohalikele on kõik muidugi igapäevane, tehasest leviva haisu ja vikerkaarevärviliste suitsupilvede üle visatakse nalja. Ja eks linnas asuvatest tehastest ollakse ka sõltuvuses – enamik saab seal tööd, töökohast korteri, mis kohustab seal teatud aastaid töötama ja seob kogu pere kindlalt metallurgiakompleksi lõa otsa.