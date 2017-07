FOTOD | Mahlaveski talupoe peremees: meil on kõike - parti, vutti, jänest

Kes tahab värskeid talutooteid, seadku sammud Tallinna kesklinna Faehlmanni tänavale, kus äsja avatud uus Mahlaveski talupood uhkeldab suurima talutoidu valikuga pealinnas.

Uue talupoe asutajad - Rätsepa pere Hanikase külast Orava vallast on pealinna toonud laia valiku Põlvamaa toidutootjate–talunike saadusi. Selle toiduspektri poelettidel teeb aga kirevaks ja rikkalikuks erinevate toiduainete ja tootjate pakutud kaup üle Eestimaa, poes on esindatud ligi 50 taluettevõtte tooted.

„Meie spekter on päris lai, lihavalikus on näiteks müügis veis, siga, mahesiga, lammas, ulukiliha, lisaks ka parti, vutti, jänest,“ loetles talupoe esindaja Aare Rätsep, kes on poes tööle rakendanud kogu pere.

Peremees Aare selgitas Maaleht.ee-le, et ega ta ise Põlvamaalt iga päev pealinna tule, igapäevatööd juhib Mahlaveski talupoes tema Tallinnas elav poeg Peeter Rätsep.

„Piim on esindatud nii lehma-, kui kitsepiimaga, müügis on ka toorpiima,“ rääkis Aare Rätsep. Ja lisas, et päris palju toiduaineid on siiski pärit Eesti kagunurgast.

Põlva maavanem Igor Taro tunnustas omakandi meeste ettevõtlikkust, et talunike talutoit tuuakse nüüd tarbijatele lähemale. „Kahtlemata saab sellest kohast ka Põlvamaa väärikas visiitkaart,“ teatas Taro.

Maaeluministeeriumi kantsler Illar Lemetti tunnustas samuti Mahlaveski talupoe kaubavalikut. „Tähtis on see, et müüte talukaupa, mis on pärit erinevatest piirkondadest,“ tõi Lemetti esile.

„Praegu oleme veel Orava vallast, varsti läheme kokku Vastseliinaga ja peagi sundliidetakse meid Võruga,“ täpsustas poeomanik oma kodukohta, mis asub ligi 300 kilomeetri kaugusel pealinnast. Talukaubanduses- ja kauplemises kogenud Aare Rätsepat aga nii kauge vahemaa ei heiduta.

„Sellised me juba oleme, otsustasime ja tegime ära,“ naeris ta.

Piimatooteid pakuvad Mahlaveskis nii Nopri kui Pajumäe talu, kitsejuustu aga Üvasi ja Konju farmid. Lisaks on müügil ka värsked pagaritooted, mahlad, köögiviljad ja piimatooted. Nii pakub Hiiumaa lihatööstus jahutatud lihaveist, müügil on ühistu Eesti lihatööstuse tooted, Aravuse soolaforell ja kuumsuitsu angerjas. Värsked maasikad on toodud Põlvamaalt, Orava vallast, erinevad hoidised Väljaotsa talust Mäksa vallast.

Omaette lett on Ööbiku ürditalu maitsetaimedel, samuti Loona talu veski jahutoodetel – nisujahu, tatrakruup jt. Pagaritoodete ja maiustuste valikus on valdav osa Põlvamaa meistrite kätetöö.

Taarapõllu talu pakub erinevaid krõpse ja Kõlleste kommimeistrid erinevaid šokolaaditahvleid.