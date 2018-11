FOTOD | Mardilaada korraldaja: meis on säilinud rõõmus õhinapõhisus

Eeloleva nädala lõpul algav Mardilaat on koht, kus näeb ja saab osta ainult väga kvaliteetset eesti käsitööd, on Soova kindel.

Eriline on tänavuse laada juures see, et taas on tagasi mindud kunagise Eesti erinevate nurkade esiletõstmise juurde – seekord on keskmes Setumaa. Setud vallutavad Saku Suurhalli juba reede õhtul – pakudes lisaks oma käsitööle ja taidluskunstile ka setumaist toitu.

„Kas handsat ka saab, seda ma lubada ei julge,“ naerab Liivi Soova, kuid lubab, et muud joogid, näiteks setumaine kali, on täiesti saadaval.

Paraku on tänavugi palju neid käsitöölisi, kes Mardilaadale müüma ei mahtunud. Selle selgituseks sõnab Soova, et korraldajatena on nad võtnud endale õiguse müüjaid kutsuda ja nii tulekski asjasse suhtuda.

„Ruumi on suurhallis vähevõitu ja sellepärast peamegi valusaid otsuseid – näiteks võib toode, mida müüa soovitakse, olla väga hea ja kvaliteetne, aga kui see tootegrupp on juba paljude müüjatega esindatud, oleme sunnitud mitmetele ära ütlema. Ning otse loomulikult me eelistame neid, kes juba varasemalt on kohal olnud,“ selgitab Soova.

Eriline on tänavu seegi, et Mardilaata peetakse nelja päeva asemel kolm – neljapäeval, reedel ja laupäeval.