FOTOD: Metsikute nartsisside põld on taas õitsele puhkenud

Vara vallas asub Baltikumis ainulaadne kollase nartsissi looduslik kasvuala.

Kollane nartsiss metsistub harva ja Sookaldusel asuv nartsissiväli on haruldus, mis on võetud looduskaitse alla.

Nartsissid pärinevad Sookalduse peremehe Singil Peebu (Peep Sibul) poolt 19. sajandi lõpus oma koduaeda istutatud Saare mõisast saadud lillesibulast. Legend räägib, et Singli talu perepoeg Peep käis tööl Jõgevamaal Saare mõisas ja armus sealsesse mõisapreilisse. Kui mõisapreili isa sellest kuulis, jäi Peep töökohast ilma, kuid mõisapreili kinkis poisile armastuse ja kiindumuse märgiks ühe nartsissisibula, öeldes, et nii kaua, kuni nartsissid õitsevad, püsib nende armastus. Peep pistis nartsissisibula talu akna alla mulda ja see hakkas paljunema.

1964. aastal võeti lillede kasvukoht kui ainus teadaolev kollase nartsissi looduslik kasvuala Eestis kaitse alla.