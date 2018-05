FOTOD | Miks peenardes vohav nõges tee sees ei kõrveta, isegi kevadel ja värskena mitte?

Jalutuskäik 18. sajandisse

Koigi mõisakooli aed on restaureeritud vastavalt sellele, kuidas mõisa aiad nägid välja 18. sajandil. Seda kaunist aeda tutvustas ekskursioonidele kooli aednik Helle Opivalov, kes on selle ilu ja korra eest hea seisnud juba tosinkond aastat. Purskkaev iluaia keskel, kaarjad peenrad ja paviljon põlispuude all, õitsvad lilled esiplaanil ja ürdiaed tagaplaanil pakuvad silmailu ka suvel, kui Koigi mõis on üks osa ajaloolisest mõisateest, mis tänavu läbi nii Eestit, Lätit kui Leedut.

Samal ajal kui mõisas sees toimusid õpitoad, esinesid paraadtrepil lauljad-tantsijad ning õues olid platsi võtnud loodustoodete, taimede ja käsitöö müüjad. Vast kõige huvitavamad olid Källomäe hobitalu looduslikud huulepalsamid, topsikese hinnaks viis eurot. Lisaks pakkus talu looduslikke õlisid, teesegusid jpm.

