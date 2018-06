FOTOD | Mladen Kiselovi lavastust on linnateatris mängitud 282 korda

Tallinna Linnateatri Panso saalis avati lavastaja Mladen Kiselovi 75. sünnipäeval mälestusnäitus.

11. juunil, suure lavastaja sünnipäeval, ütles tema elukaaslane Eneken Aksel, et Mladeni pole meie seas juba 5 aastat, 7 kuud ja 14 päeva.

Mladen Kiselov, kes on pärit Bulgaariast, jõudis Eestis elades teha neli lavastust: Edward Albee „Kes kardab Virginia Woolfi?“ (2010) ja David Hare’i „Amy seisukoht“ (2011) Tallinna Linnateatris, Sam Shepardi „Maetud laps“ Vanemuises ja David Edgari „Nelipühad“ Eesti Draamateatris.

Edvard Albee näidend „Kes kardab Virginia Woolfi?” esietendus 23. jaanuaril 2010 ja on linnateatri repertuaaris tänaseni. 9. mail 2018 oli selle lavastuse 282. etendus. Näitleja Andrus Vaarik, kes selles tükis on Georg, ütles, et lavastus läheb üha paremaks.

Mälestusnäituse avamisel rääkis ta, et oli 51aastane, kui alustas selle osa mängimist. Andrus Vaarik jätkas, et sai kuu aega tagasi 60, aga pidu pole veel aega pidada olnud.