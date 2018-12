FOTOD | Muhulaste nutikus: joo õlut, siis toida linde!

„Idee sündis praktilisest vajadusest kuhugi õlled pakendada.” selgitas muhumaise õlletööstuse üks eestvedajaist Tambet Hook.

Ta jätkas: „Materjalina mõtlesin mitte lihtsalt kartongi, vaid midagi eksklusiivsemat, puitu vms. Joonistasin pakendi paberile. See nägi välja nagu linnumaja, mida olin lapsepõlves näinud – söögi osa sektoriteks jaotatud. Juhuseid ei ole – jutu sees selgus, et mu õde tunneb kedagi, kes oli endale just soetanud 3D printeri, mis sobib ka vineeri lõikamiseks. Programm valis välja kõige säästlikuma viisi detailide lõikamiseks. Ja siis pandigi printer tööle..."

Lõpetuseks mainib Hook pakend-linnumaja veelkordset taaskasutuse võimalust: „Kui linnumaja oma värskuse kaotab, siis saab ta lihtsalt ahju või lõkkesse visata.”