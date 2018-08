FOTOD | Novgorodi soost kaevati välja 171 Läti leegionäri säilmed

Lätlastel õnnestus Volhovi soodest leida 2. Läti SS-brigaadi staabipunkt, mille kõrval oli suur rindel langenud sõdurite kalmistu. See asus keset sood raskesti ligipääsetava Kretšno küla juures, mis on alates maailmasõjast mahajäetud olnud. Lähim asustatud koht on 25 kilomeetri kaugusel.

Matmispaiga olemasolust saadi teada kevadel, mil selle avastasid Saksa välishaudadega tegeleva organisatsiooni Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge eksperdid.

„Kogu see endine rinne asub madalikul tohutus soos. See pole meie mõistes soo, kust leiad jõhvikaid ja murakaid. See on kui tohutu mets, millel on must mäda pinnas, mille all on savi, mis ei lase veel maasse imenduda. Kaeva, kus tahad, igal pool on vesi. Seetõttu ei saanud ka meie leegionärid siin kaevikuid kaevata ja blindaaže ehitada, vaid tegid hoopis maa peale mudast ja palkidest onnikesi,” rääkis Leģenda juht Tālis Ešmits.

Kuna tänavune suvi oli väga kuiv, otsustati, et paremat võimalust minekuks enam ei tule ning nädala eest sõideti Venemaale langenud leegionäride säilmeid välja kaevama.

Seltsi jaoks oli see juba neljas ekspeditsioon Läti sõdurite võitluspaikadesse Venemaal.

Raske ligi pääseda

„Matmispaika saamisega oli suuri raskusi. See on keset pärapõrgut, kus pole telefonilevi ning ainsad teed on ehitatud sõja ajal ning on põhimõtteliselt kitsad metsasihid. Inimesi seal pole ja vahel harva satuvad sinna mõned jahimehed,” ütles Ešmits.

Kohaliku traktoristi abiga hakkasid ekspeditsiooni liikmed esimesel päeval matmispaigale lähenema, kuigi see polnud lihtne. Teel jäi traktor pinnasesse kinni ning vajus ümber, osa mehi eksis metsa ära ning terve päeva sadas vihma. 20. augusti õhtul jõuti õnnelikult õigesse kohta, et järgmisel päeval väljakaevamistega alustada.