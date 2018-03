FOTOD | Nuuma silma Tartu kutsekooli pagar-kondiitrite imeilusate võistlustöödega

Naistepäeval peeti Tartu Kutsehariduskeskuses ülekoolilisi võistlusi Aasta tegija 2018. Muude erialade seas võtsid mõõtu ka üheksa pagarit ja seitse kondiitrit.

Võistluse teemaks oli Eesti loodus. Pagaritel tuli valmistada pärmitaignast magus punutis, kasutades Eesti loodusele omaseid aia- ja metsasaaduseid. Lisaks tuli kaunistada põrandaleib. Kondiitritel tuli valmistada 2kg kaaluv tort vabalt valitud retsepti alusel.

„Kui kuulsin teemat „Eesti loodus”, mõtlesin kohe rukkililledele peale, aga neid küpsetise sisse ei pane,” rääkis pagarite võistlusel osalenud Maarja Ujamägi, kes kasutas lõpuks metsa- ja aiamarju. Enne võistlustulle sööstmist tegi ta oma punutise viis korda läbi, küll enne ja pärast kooli ja ka kodus. „Vahel tulin hommikul kella seitsmeks kooli, et küpsetama hakata,” märkis ta.

Ka Krislin-Britta Leinolale kerkisid teemat kuuldes esimese asjana silme ette rukkililled ja neid ta ka kasutas oma tordi peal. Sinised lilleõied olid vaatamata õues laiuvatele lumehangedele täiesti värsked ja pärinesid Räpina aianduskooli kasvuhoonest. „Tegin mustsõstratordi – browni-pähklipõhja, mustsõstraželee, musta ja punase sõstra kreemi ning toorjuustukreemiga, peale läks vahu- ja hapukoorekreem,” avalikustas ta. Kuigi võistlustöö valmistamiseks oli aega neli tundi, piisas sellest täiesti, sest tordipõhjad võis juba eelmisel päeval valmis küpsetada.

Võistlejaid ja nende töid hinnanud žürii rõõmustas, et tänavu ei olnud hügieeninõuete vastu eksimist. „Ükski tort ei jooksnud, nagu eelmisel aastal,” tõi välja žürii liige Õie Pritson, kes on Mattias Cafe peakondiiter. Ta kiitis kõiki osalejaid vahvuse ja krapsakuse eest. Samas tõdes ta, et kohe oli tunda see, kes õpib antud eriala esimesel ja kes teisel-kolmandal kursusel, tasemevahe oli sees. Estko juhataja Liina Kikas ütles, et mõni küpsetis maitses üllatuslikult palju paremini, kui peale vaadates oleks osanud arvata ja ka vastupidi, mõnelt oleks oodanud välimuse järgi suuremat maitseelamust. „Kuna kõik võistlejad olid ette valmistunud, olid vahed siiski suhteliselt väikesed,” lisas ta.

Balt-Hellin pagarmeister-konsultant Leho Mets märkis, et võitja latt oli natuke kõrgemale pandud, kui teistel. Võitjad avalikustatakse reedel, 9. märtsil.