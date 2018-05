FOTOD | Pärnumaa maitsete aasta algas räime ja karvakalaga

Imetlusväärne, et kõik serveeritud joogid olid kohalike tootjate valmistatud. Pärnumaa on saamas Eesti esimeseks veinipiirkonnaks. Õhtu lõppedes tänasid külalised püstijalu aplodeerides ka õhtusöögi valmistanud kokkasid, kelle rivi oli tõeliselt pikk.

Õhtu lõppedes jagas oma muljeid ka Pärnumaa maitsete aasta projektijuht Kadi Elmeste: „Õhtusöök aitas väga hästi kaasa ühe meie maitsete aasta eesmärgi täitmisele - viia kokku kohaliku toidu tootjad ja pakkujad. Juba avaõhtusööki korraldades said mitmed kokad Pärnumaa toidutootjate kontakte juurde, kellega nad varem koostööd ei olnud teinud ja leppisid koos tegemises juba kokku. Roogade kõrvale serveeritud räimeleib küpsetati spetsiaalselt selleks õhtusöögiks Kihnus ja selleks, et tulemus eriti maitsev oleks, tuuniti varasemaid retsepte päris tublisti. Kohandatud retseptiga räimeleib sai nii hea, et see tiivustas Kihnu naisi ka mai alguses toimuva Räimeretke jaoks külalistele serveerimiseks uut leivategu hakkama panema ja piirkonna traditsioone au sees hoidma.“

Loe veel