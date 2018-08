FOTOD | Pärnumaal põles maani maha äsja valminud matkaonn, kahtlustatakse süütamist

Tõnu Jürgenson on siiski optimistlikum ning lubab paari päeva jooksul luua Facebookis grupi, kuhu saaksid koonduda inimesed, kes on nõus ja valmis oma kulu-kirjade-kätega samasse kohta matkajatele uue varjualuse ehitama.

„Teeme kasvõi püstkoja, mida on lihtne püstitada ja mille ehitamine ei maksa väga palju,“ ütleb Jürgenson. Mõttest ise käed külge panna on ta rääkinud juba mitmekümne sõbra-tuttavaga, kõik on nõus ja abivalmis olnud.

Jürgensoni sõnul matkatakse RMK radadel järjest enam just sügiseti ja siis on ka kerge varjualune matkajale ilma eest varjumiseks igati teretulnud lahendus, palju parem kui telk. Lisaks ei soovi ta, et n-ö lõplik sõna Kopra tare matkaonni asjus jääks rumalatele inimestele, kes on selle kaks korda maha põletanud.

Kui sinagi oma panuse anda soovid, võta Facebooki vahendusel Tõnu Jürgensoniga ühendust.

P.S. Kabli külastusala töötajad, kes sealsete rajatiste eest hoolitsevad, said Kopra tare metsaonni mahapõlemisest teada Maalehe ajakirjanikult. Ka RMK kodulehel olevast teatest, et onn on taas tuhaks saanud, polnud neil aimugi.