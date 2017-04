FOTOD: Parvlaev Piret saabus Tallinnasse

Täna hommikul saabus Tallinasse parvlaev Piret, mis jääb seisma Vanasadamas pühapäeval Eestisse jõudnud Tiiu kõrvale.

Poola laevatehases ehitatud Piret mahutab 700 reisijat ja 150 sõiduautot.

Piret hakkab reisijaid teenindama Virtsu-Kuivastu liinil kõigi eelduste kohaselt aprilli teises pooles.

Tegemist on viimase laevaga neljast uuest Eesti parvlaevast, mida TS Laevad tellis Poola ja Türgi laevatehastest.

Türgis valminud parvlaev Tiiu väljus Sefine laevatehasest 11. märtsil ja jõudis pühapäeva keskpäeval Tallinna reisisadamasse.

Tiiu on 114 meetrit pikk, 19,7 meetrit lai ja laeva süvis on neli meetrit. Laeva maksimumkiirus on 15 sõlme. Tiiu mahutab 150 sõiduautot ja 700 reisijat.