FOTOD | "Põgenesime sauna katuse alla, kui kask kukkus kaks meetrit eemale"

Kõik toimus paari minuti jooksul, kui laupäevaõhtused saunalised puid keerutavat trombi märkasid. "Oli päris hirmus, üks suur kask kukkus paar meetrit saunast, õnneks sauna katus jäi terveks," rääkis ta.

Tromb tekitas kõige suuremat kahju Rässi ja Tõrvaaugu küla vahelises metsas, nii et suuri puid langes teele. "Tee oli mitu päeva kinni, nüüd on üks sõidurada lahti tehtud," ütles Ilmet, et tormimurruga tegeleb RMK. Tromb laastas puid paarisaja meetri raadiuses, murdes nii 2000 tihumeetri ulatuses.

Suure laastamistöö tegi tromb ka Rõugu talupark - dendraariumis. "Vanem ja tuntum osa pargist lihtsalt hävis, kuidas me nüüd hakkama saame, ma ei teagi, seal on täielik kaos," rääkis Maalehe veebile Andrus Ristkok. "Maja ümbrus on praktiliselt puhas, paar üksikut puud on püsti. Maja ise jäi õnnekombel terveks, aga katus on küll sõelapõhjaks."

"Meil pole veel täielikku ülevaadet kahjudest ka, esimesel päeval üritasime külameeste abiga maja sissepääsu vabastada, et üldse liikuma saaks, puud olid sinna peale varisenud," kirjeldas Ristkok. "Vaatasin sateliidi kaardi pealt, tormil oli kolm keset, see keskmine kõige suurem, tabaski arvatavasti meid. Tuli lõunast üle põllu, eks ta kohtas suuri puid oma teel, suurtel tammepuudel oksad nagu lõigatud, ainult sambad on püsti. Kiskus täiskasvanud elupuud juurtega välja, mõned pähklipuud, nulud, kased, lehised."

Talu oli küll kindlustatud, kuid pargipuud mitte. "Park on keskkonnaameti haldusalas, kuid nende toetus pole praegu veel selge," ütles Ristkok. Kõige kiirem tööd praegu on tormimurru koristamine, kuid selleks töömehi leida on raske.

Rõugu talupargi rajamist alustati 1885. aastal ning enne tormi oli seal ligi 200 erinevat puu- ja põõsaliiki.