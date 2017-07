FOTOD: Põllumeeste päeval tõmbasid Sänna mehed seelikud selga ja särgi seljast

Täna Sännasse Võrumaa põllumeste päevale ja ühtlasi peetud 26. Talupävale tulnud naistele pakkus kohalik rahvatantsurühm Käsikäes nii julget meelelahutust, et see võttis jalad nõrgaks.

Kui alguses esitati mitu suurepärast rahvatantsu, siis teise esinemiskorra ajaks oli päike publiku ja esinejad nii kuumaks kütnud, et mehed tõbasid jalga valged sukkpüksid ja lühikesed pitsseelikud ning esitasid oma versiooni Luikede järvest. Mõni mees nautis kehakkumerusi välja toovat kostüümi ja naiste tähelepanu nii väga, et lai naeratus ei lahkunud hetkeksi ta näolt. Viimase tantsu ajal rebis aga üks mees omal särgi seljast ja viskas publikusse. Tantsu lõpetasid mehed ühel põlvel, punased roosid hambus.

Tantsu vahepeal kuulutati välja konkursi Parim talutoit võitja, milleks oli Andre farmi juust Andre Grand Old. Maitsta ja kaasa sai osta laia valikut ehtsat ja head talutoitu. Näiteks Nopri talu oli väljas noore kitsepiimajuustu ja Nopri erilisega, mis on valmistatud raklett-tüüpi juuretisega. Nopri juustumeister Hannes Rohtsalu pakkus uusi tooteid lahkelt maitsta ja rääkis, et kanepi-kamakreem tekitab proovijate seas palju elevust. Lisaks on kõik Nopri tooted saanud uue kujunduse ja uued sildid.

Rõuge vallas tegutseva Taalbergi talu perenaine Ulvi Kallas pakkus proovida rabarberist valmistatud kolme toodet - suhkruta ja suhkruga mahla ning rabarberijooki. Neist viimane oli pakendatud mugavasse viieliitrisesse kraaniga kotti (hind 10 eurot), millega see säilib külmkapis avatuna mitu kuud. Ta on tänavu juba 500 liitrit rabarberimahla pressinud, aga kuna see köögivili annab meil kolm saaki, plaanib ta avatud talude päeval ka huvilistele näidata, kuidas mahlategu käib.