FOTOD | Põllumehed annavad roosade silopallidega panuse rinnavähi varajaseks avastamiseks

Maanteede ääres põllul hakkab möödasõitjatele aina enam silma roosa kilega kaetud silopalle, mis tähendavad seda, et põllumehed on asunud toetama võitlust rinnavähiga.

Viljandimaal Imavere-Viljandi maantee ääres põllul on roosad pallid paigutatud lindikujuliselt, sest roosa lint on lootuse sümbol, mida kasutatakse juba aastaid kogu maailmas rinnavähi teadvustamise märgina.

Kõik, kes pallitavad oma rohusilo roosa kilega, toetavad mammograafiabussi jõudmist Eesti erinevatesse paikadesse ja uuringute läbiviimist rinnavähi varajaseks avastamiseks.

„Meie teada on selline heategevusprojekt põllumajanduses esmakordne. Miks just roosa, vajab tootjatele põhjalikku selgitamist,“ on varasemalt Maalehele öelnud Baltic Agro silotarvikute ja lisandite tootejuht Tiina Meikar.

Iga ostetud roosa kilerulliga toetab põllumees kampaaniat ühe euroga, teise euro paneb juurde Baltic Agro ja kolmanda Trioplast. Ühe rulliga saab kiletatud 28 silopalli.

Eeskuju on silo roosavärviliseks kiletamiseks võetud Saksa, Rootsi, Norra, Šveitsi, Uus-Meremaa ja Austraalia põllumeestelt. Lisaks Eestile käib praegu sarnane kampaania ka Leedus.