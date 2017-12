FOTOD | Põllumehed Timmid rajasid Võrru pea kahe miljoni eest uue toidukeskuse

Jaagumäe peremehed Mart ja Taimar Timmi avasid Võrus uue, viie aasta eest rajatud Võrumaa toidukeskusega pea täiesti sarnase Nöörimaa toidukeskuse.

„Kogu oma toodetud sealiha, kuskil 4800 siga aastas, peaks nüüd saama süsteemis ära müüa,“ räägib vanaperemees Mart Timmi. „Elutõeks võib kutsuda seda, et mida lühem kett, seda tulusam

Eelmisest kahe kilomeetri kaugusele, suvilatepoolsesse linnaossa toidupoe ja söögisaali rajamine oli peamiselt Mardi poja Taimar Timmi, Jaagumäe Kaubanduse OÜ juhataja kätetöö.

Timmid ostsid varem teisele omanikule kuulunud Nöörimaa Marketi ning andsid sellele ümberehituse ja laiendusega Võrumaa toidukeskusega sarnase ilme. Teist toidukeskust kaunistava seapere asemele asus uut maja kaunistama Navitrolla loodud kaelkirjak. „Midagi peab ikka olema, mis muigama paneb ja kaugemalt vaatama kutsub,“ kommenteerib Mart Timmi.

1623 ruutmeetrise hoone esimesel korrusel on suuresti kohalikku kraami müüv kauplus ning teisel korrusel enda põllu- ja lihasaadusi kasutav toidusaal.

„Kontseptsioon on ikka vana ehk võimalikult võrumaine. 35-40% kaupluse müügimahust tuleb kohalikelt põldudelt-farmidelt või on kohalike kokkade-kulinaaride toodang ja 10 protsenti on väiketöötjate läbimüük. Keda suured ei taha jutule võtta, aga kellel on väärt kaup, võtame meie kõik jutule,“ räägib Mart Timmi, kes usub, et kuna eelmisel kauplusel on läinud kenasti, läheb sellel samamoodi.

Uues hoones saab tööd ligi 40 inimest. Jaagumäe Kaubandusele kuulub nüüd neli toidukauplust Võrus, üks Navil ja üks Põlvas.