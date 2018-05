FOTOD | Pühapäeval istutati Ülenurmele maailma suurim Eesti kaart

Pühapäeva pärastlõunal istutas 150 huvilist Ülenurmele ligi kahest tuhandest männist koosneva maailma suurima Eesti kaardi.

"Eesti kaardiga puust käekell on juba olemas. Leidsime, et nüüd on aeg istutada puudest Eesti," ütles ürituse korraldaja, puidust käekellasid ja päikeseprille tootva Prosawoodi asutaja Raido Prosa.

Puudest istutatud kaardiga soovitakse püstitada kaks maailmarekordit korraga: esiteks luua kõige suurem Eesti kaart ning teiseks istutada suurim seesugune kaart maailmas. Prosawoodi meeskond on oma nelja tegutsemisaasta jooksul puid istutanud varemgi, kuna iga müüdud toote kohta lubatakse istutada üks puu. Sellise mastaabiga ettevõtmine on neil aga esmakordne.

„Esimesel tegutsemisaastal istutasime umbes tuhat puud. Tänavu saame istutada juba 2900 puuistikut,“ sõnas Prosa ja ütles, et kuna Eesti kaardi kujul sai istutatud ligi 2000 puud, siis ülejäänud puud saavad maasse Võrumaal.

Ta tunnistab, et istutamistalgute mastaap tekitas korraldajates aukartust.

„Tõtt-öelda oli meil veidi hirm naha vahel, kui nägime, et üritus nii paljudele korda läheb ja kui registreerumisi hakkas tulema nagu seeni pärast vihma,“ ütles Prosa ning lisas, et sellegipoolest otsustati ürituse mastaabil lasta kasvada ja sealjuures protsessi maksimaalselt nautida.