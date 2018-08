FOTOD | Puksiir vedas Läti ettevõtja laev-maja mööda maad kaldast eemale

Samas ei saanud Läti keskkonnateenistus veel ametlikult kinnitada, kas objekt on rannikukaitsealast väljas.

Keskkonnateenistuse esindaja Maruta Bukleviča selgitas, et ettevõtja lubas asutust enne protseduuri teavitada, kuid ei teinud seda. Ta lisas, et seesugust kohustust mehel polnud, kuigi nõnda olnud ta varem hea tahte märgiks öelnud.

„Kui Liepāja piirkondlikusse kontorisse jõudis sellekohane uudis, viidi läbi kontroll. Hea uudis on see, et ümberpaigutamine toimus keskkonda kahjustamata,” sõnas Bukleviča. Veel tuleb ettevõtjalt ära oodata mõõtmise tulemised, mis kinnitaksid, et objekt on rannikukaitsealast väljaspool.

Kelle maal ehitis seisis?

Vaatamata laev-maja ümberliigutamisele, on mõni küsimus siiani vastuseta. Läti maa-amet pole näiteks suutnud anda selget vastust küsimusele, kas ehitis seisis varem riigi- või eramaal.

Kuigi kohalik omavalitsus sõlmis veebruaris lepingu mõõtetööde ettevõttega, jäid tööd pooleli seoses segadustega mõõtemetoodika osas. Ettevõtte ajakirjandusele ei vastanud, selgitades seda konfidentsiaalsusnõudega ning ka omavalitsus ei ole selget vastust anda suutnud.

Küsides, kes on skandaali eest hetkel vastutav, vastas Läti peaministri pressiesindeja Andrejs Vaivars, et kuna tegemist on ebaseadusliku ehitisega, siis peab sellega suhtes ka vastavalt toimima. Seadusmuudatusi tema sõnul vaja ei ole ning peamine asutus, kes peaks küsimusega tegelema, on kohalik omavalitsus.

Pāvilosta linnapea Uldis Kristapsons on aga mitmel korral keeldunud Läti Delfi TV vestlussaatesse tulemast.

Mis juhtus?