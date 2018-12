FOTOD | Rapla raamatukogus saab omale jõululuuletuse rebida

„Lapsevanemana mõtlen alati enne jõule, kust luuletust saada ning seetõttu sündiski plaan teha elu kergemaks ja luuletusi välja pakkuda,“ selgitas idee autor, raamatukogu kultuurikorralduse spetsialist Age Tekku.

Kuna raamatukogul on olemas ka seade, millega rebitavaid paberilehti valmistada, saidki stendile seatud 10-12 lehelised blokid, kokku ligi 40 erineva luuletusega.

Jõuluvanale etlemiseks sobilikud salmid valisid välja raamatukogu töötajad, nii et naljatamisi võib öelda, et tegemist on valikuga nende lemmikluuletustest. Silmas on ka peetud, et luuletusi jaguks igas vanuses kingilunastajale.

Foto: Sven Arbet

Raamatukoguhoidja Kristel Mureli sõnul on luuletuste stend menukaks kujunenud, mõnda luuletust on juba tulnud mitu korda uuesti üles panna, sest neid on agarasti kaasa võetud.

Niisugune on näiteks Ellen Niidu „Riba-raba-rebane…“ ja Wimbergi „Jõuluvana, kuule, mulle ei meeldi luule…“.

Valikus on veel Leelo Tungla, Lauri Lomperi, Heljo Männi, Grethe Rõõmu jt jõuluteemalised luuletused.

„Algul mõtlesime, et kas me ehk liiga palju ei kujunda seda, mida jõuluõhtul kuulda on, aga valik on ju päris suur,“ märkis raamatukoguhoidja Ingrid Teder.

Ta lisas, et kui tavaliselt hakatakse jõulukuul agaramalt laenutama niisuguseid raamatuid, millest omale temaatilist salmi leida, siis sel aastal on vaiksem, kuna abi saab luuletuste stendilt.

Kuuserohelise taustaga stendi ja päkapikumütsikestega blokid kujundas raamatukogu kunstnik Vahur Abramson.