FOTOD | Riiga rajati 1,5 miljoni eurone tehas kohalikust meest puskari tootmiseks

Riias hakati oktoobris nime all Rižskij Samogon tootma ainult meest ja destilleeritud veest samakat.

“Meie põhieesmärk on näidata, et Lätis saab kohalike jõududega luua maailmas konkurentsivõimelise vabriku ja kvaliteetse toote,” sõnas projekti üks vedajatest Artūrs Analts Läti Delfile.

Tehase rajamiseks ja töö alustamiseks kulus pankade ja omainvesteeringute toel 1 500 000 eurot. 43-kraadise puskari loomise kallal töötasid Läti arhitektid, disainerid, insenerid, programmeerijad, tehnoloogid ja kokad neli aastat.

“Kõigi maailmas olemasolevate alkoholide seas teist sellist veel pole,“ sõnas Analts meest aetud samagonni kohta, mille lätikeelne vaste on kandža. Ettevõttes on kuus töötajat ning joogi sisse läheb vaid destilleeritud vesi, pärm ja kodumaine mesi. Peale kääritamist vasktünnides ja kahekordset destilleerimist, aetakse jook läbi aktiivsöe ja sambla. Kui viin valmib piirituse ja vee segamisel, siis handsa, puskar või samagonn on see jook, mis sünnib destilleerimise käigus.

„Tehas töötab ilma jääkideta ning selle võimsus on 100 000 pudelit ehk 200 000 liitrit kanget alkoholi aastas,“ räägib Analts Riiga Mežaparki ehitatud 400 ruutmeetrisest viinavabrikust. Järgmisel aastal plaanitakse toodangut eksportima hakata. Huvi on tuntud juba Venemaalt, Hiinast, Prantsusmaalt, Inglismaalt ja Monakost.

Meebrändit müüakse Riia keskturu kalapaviljonis kaheliitristes pudelites, mis maksavad 60 eurot. Kolm pudelit saab kätte 150 euroga.