FOTOD: Seakasvatajad avasid Vastse-Kuustes oma lihatööstuse

Täna taasavati Vastse-Kuuste lihatööstus, mille ostis mullu suvel seakasvatajatele kuuluv ühistu Eesti Lihatööstus.

„See on esimene taasiseseisvumise järgne ühistuline lihatööstus, mille omanikuks on ainult Eesti farmerid,“ rõõmustas ühistu Eesti Lihatööstus nõukogu esimees ja seakasvatusettevõtte Markilo juht Urmas Laht. "Esimese vabariigi ajal oli enamus lihatööstustest ühistulised." Ühistu liikmeteks on kaheksa seakasvatajat.

Maaeluminister Tarmo Tamm ütles, et põllumees on rikas, kui suudab tarneahelas kaasa rääkida ja on selles ise osaline. Ta tõi välja ka selle, et pea aasta tühjalt seisnud Vastse-Kuuste lihatööstus annab nüüd jälle kohalikele tööd, nii et sellel on ka regionaalne tähendus. Minister kinkis ühistule pildi, millel nimeks "Loomad udus". "Loodan, et põllumajandus on udust välja saamas ja läheb paremaks," ütles Tamm.

Avamisele saabunud huvilistele tehti ka ekskursioon tehases, nii et sai oma silmaga näha, kuidas lihatooted valmivad ja hiljem neid ka maitsta. Kõik uue tööstuse vorstitooted on valmistatud vaid kodumaisest sealihast, lisatud on vaid maitseaineid ja seetõttu on nende lihasisaldus üle 90 protsendi. Tooteid on sortimendis veerandsada ja need kannavad uut kaubamärk „Ühistu Eesti Lihatööstus“. Aasta lõpuks on plaan sortimenti laiendada 40 tooteni.

Üks tööstuse omanikest, Haameri talu perenaine Ave Haamer lootis, et tänu oma lihatööstusele on seakasvatajatel võimalik edaspidi saada liha eest kõrgemat hinda. Ta oli väga rahul ka uute toodetega. „Mulle tohutult meeldib lambasooles grillvorst ja väga head on ka marinaadis lihad ning šašlõkk,“ kiitis ta lisades, et nende tooted pole nii soolased, kui enamus praegu poes saada olevaid lihatooteid.