FOTOD | Šokis lähedased: Pirita kalmistul toimub korrastustööde nime all püha paiga hävitamine

Tallinnas Pirita kalmistul toimuvad ametnike sõnul korrastustööd, kuid mitmete inimeste arvates, kelle lähedased sellesse väikesesse kalmuaeda maetud, on tegemist barbaarse aja- ja kulutuuriloo hävitamisega.

„Terve üks haudade rida, 4-5 kõrvuti, lükati buldooseriga kokku. Hekid samuti. Ilma nähtavate vigastuste või haigusteta puud võeti maha. Haudadest sõidetakse traktoritega üle. Jube!“ kirjeldab Aino Villand, kellel on sellesse väikesesse rahupaika maetud ema ning emapoolsed vanavanemad.

Seda, et püha paika ja pühitsetud maad niimoodi „korrastatakse“, ei suuda mõista ka tema poeg Madis Villand.

„Oleme emaga aastaid seal lisaks oma pere haudadele ka hooldamata haudade ümber hekke püganud ja vahekäikudes muru niitnud. Kalmistu hooldustöötajat pole kunagi näinud.

Ja kui ma täna hommikul Tallinna kalmistute kontoris küsimas käisin, miks need pügatud hekid kokku lükati, vastati mulle, et olevat olnud liiga kõrged. Mingi eeskiri näeb ette, et kui hekk on surnuaias kõrgem kui 80 sentimeetrit, loetakse seda luba võsaks,“ räägib Madis Villand.

Lisaks ei suudetud mehele selgitada, kas ja kuidas on kogutud ja säilitatud kokkulükatud haudadesse maetud inimeste andmed. "Küsisin, kas hauaplaadid ja ristidel olnud nimeplaadid on säilitatud ja kus need praegu asuvad. Ei osatud midagi mõistlikku vastata mu pärimisele seal kontoris."

Tallinna Kalmistute juhataja Jaak Taevas ütles eile Delfile, et Pirita kalmistul tehtavate tööde käigus juuritakse välja võsa ning ülekasvanud sirelipõõsaste ja toomingate kände, sest kalmistu oli täiesti võsasse kasvanud.

"Kuna seal valdavalt on mahajäetud hauad ja mitte äsja maha jäetud, vaid aastakümneid tagasi, siis nendega lihtsalt ei olegi muud teha, kui need tuleb teha hoolduskõlbulikeks," sõnas Taevas. "See tähendab, et võsa sealt maha võtta ja rajada sinna muru asemele, mida saab niita ja hooldada."

Jah, kalmuaias on palju mahajäetud haudu, tõdevad ka Villandid, sest paljude maetute omaksed omal ajal kas küüditati või põgenesid nad Läände. Madis Villandi sõnul aga pole siledaks lükatud maa-alal kuidagi võimalik endist haudade struktuuri taastada, püütagu kuidas tahes.

Kuigi Jaak Taevase sõnul on valdav osa kalmistu külastajatest tänulikud, et lõpuks ometi võeti kalmistu korrastamine käsile, saavad Villandite arvates tehtava üle rõõmu tunda vaid need inimesed, kel puudub kultuurilooline taust.

Eesti Kaitseväe peakaplan Gustav Kutsar, kel endal on aastatetagune rahuaia korrastamise kogemus Martna kalmistult, on seda meelt, et korrastustöid tuleb kalmuaedades paratamatult teha, kuid seda peab tegema väärikalt ja ettevaatlikult.

"Eks igaüks meist on mingil moel jumalakartlik ja tegemist on ju ikkagi pühitsetud maaga, kuhu on maetud inimesed," ütleb Kutsar ning lisab, et talle väga meeldib ühe Poola kalmistu väraval kirjas olev tekst "Rahvus - see on rahvas ja tema hauad". Ehk teisisõnu, kui tahame ennast rahvusena tunnetada, tuleb meil asustada oma juuri ja esivanemaid.

Gustav Kutsar mainib sedagi, et jah, alati pole võimalik kalmistu korrastamisel ideaalolukorda saavutada, kuid on võimalik kulutada pool tundi rohkem aega, et vajalikud tööd võimalikult väärikalt ära teha.

„Väga lihtne on haudu hävitada. Tundub, nagu tahetaks meie mälu kaotada,“ sõnab praegu pensionipõlve pidav, kuid varasemalt aastakümneid Georg Otsa nimelises Tallinna Muusikakoolis kirjandusõpetajana töötanud Aino Villand, kelle lastel ja lastelastel on selle kalmistuga tugev emotsionaalne side, mis nüüd uuendustööde poolt proovile on pandud.

Toimuvale lisab kurioossust kirjaviga Tallinna kalmistute kodulehel, kus korrastustöid ekslikult korratustöödeks nimetatakse.