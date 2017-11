FOTOD SÜNDMUSEST | Talunik: need “mänguhoos kutsikad” vigastasid lehmi ja ajasid vasika jõkke

Heiki Valneri palju tähelepanu saanud blogipostitus väidab, et sel nädalal lasi politseipatrull Raplamaal maha mänguhoos kutsikad, kes ei kujutaud otsest ohtu veisekarjale ega inimestele. Talunik räägib, kuidas tema olukorda nägi.

Teispäeva õhtul 16.30 helistas talunikule abiline ja ütles, et paarikümne ammlehma ja 11 vasikaga veisekarja kallal on kaks koera. „Kihutasin ise kohale,“ rääkis talunik. „Koerad lõugasid, lehmad olid puntras, olukord oli närviline. Üks lehm püüdis koeri tõrjuda, kui koerad peale tulid, ta seisis vahele ja sai ka pureda. Teised lehmad olid puntras nagu seakari, väiksed vasikad vahel.“

Taluniku varasemal kogemusel ei tea võõraid koeri ette, nad võivad veiseid rünnata ning eelmisel aastal ründasid võõrad koerad ka teda ennast ning selle kohta on kiirabiakt ja politseis avaldus. Toona püüdiski talunik koerte ja veiste vahele minnes olukorda ise lahendada.

„Kui oled sellist asja kogenud, siis see pole mingi mäng või lihtne asi, et lööd käega, et mis siin ikka juhtuda saab,“ rääkis ta.

Politseisse helistaski mees seetõttu, et olukord tundus ohtlik ja samuti kartis ta, et kui ise koeri peletada püüab, hakatakse teda hiljem süüdistama. „Mõtlesin, et las siis korrakaitsjaid tulevad kohale. Helistasin otse välijuhile ja kirjeldasin olukorda. Ta soovitas esmalt aia vahele tõmmata, et koerad veistest eraldada. Kui ta kuulis tausta, mis möll seal on ja sai aru, et olen koerte ja karja vahel, käskis ta mul sealt ära tulla ja häirekeskusse helistada, et sündmus registreerida. Häirekeskuse operaatoril oli üks küsimus, et kas tegu on nendesamade koertega, kes taustal hauguvad? Pärast seda öeldi, et politsei tuleb kohe.“

Patrull tuli karja juurde, talunikul paluti eemale minna. Koerad ei reageerinud politsei hüüdele ega taskulambiga vilgutamisele ning ründasid lehmi edasi. Õhtu oli juba pime, tegevuspaika valgustati taluniku autol oleva prožektoriga, tulepaistel oli näha kaks suurt kasvu koera.

„Loomad said vigastada, neid on hammustatud, karva sees on kärnad tunda käega. Sellest pilti teha on keeruline, 3-4cm karva on haavadel peal. Eile sadas vihma, see leotas vere pealt maha. Üks lehm koos vaikaga põgenes teise karja juurde. Siiani on üks vasikas kadunud, selle ajasid nad ilmselt jõkke…“

Politseinikud olid taluniku kirjelduse kohaselt tükk aega aia juures ja püüdsid koertega kontakti saada, kuid need läksid ikkagi loomadele raginal peale ja inimeste sekkumisele ei reageerinud.

Kui politseinikud lähenema hakkasid, tulid koerad neile lõrinal peale. „Nad tulid mulle ka nii peale, aga olin teisel pool elektrikarjust ja sellest nad hoidsid eemale,“ selgitas talunik.

Äge haukumine kostab ka kohapealt tehtud videost.

Sellist asja nagu kirjutas Heiki Valner oma blogis, et politseinikele jooksid vastu mänguhoos kutsikad, ei olnud. „Politseinikele tulid vastu agressiivsed ründavad koerad,“ kinnitab talunik.

Kokku tehti tema sõnul 9 lasku. Kas olukorda oleks saanud teisiti lahendada?

„Kui oleks omanik olnud teada, oleksin kontakti võtnud,“ sõnab talunik. „See et lõriseval koeral on kaelarihmal number, ei aita, eriti kui on pime ja seda kaelarihmagi pole näha. Kui koerad olid maha lastud, siis politsei üritas kohe rihmal olnud numbril helistada ja see ei töötanud.“

Koerte omanikuga kohtus talunik juhuslikult politseijaoskonna parklas ja mees heitis talle ette, et teda Facebookist üles ei otsinud ning talle ei helistanud.

Heiki Valner on lubanud oma blogis ka ise kohale tulla ja hakata taluniku kohta naabritelt uurima, et mis mees see on.

Selle peale ei oska talunik midagi kosta. „Mida ma oleksin pidanud siis tegema,“ küsib ta. „Need ei olnud ju minu koerad, kes lahtiselt ringi jooksid ja kedagi ründasid.“

Mehe sõnul on ka arusaamatu, kuidas koerad karja juurde pääsesid, sest veiseid ümbritseb viieliinine elektrikarjus, mis peaks eemal hoidma ka karud ja hundid.

„Kui omanik ütleb, et koerad ainult mängisid, siis lehm ei ole koera mänguasi,“ ütleb talunik. „Veel vähem kaks nädalat vana vasikas.“

Kui koerad poleks ka loomi vigastanud, võinuks juhtuda, et paanikas loomad murravad aiast välja. „Seda on juhtunud ja siis on süüdi talunik, et tema loomad ringi uitavad ja omakorda kellelegi kahju teevad,“ märkis mees. Üks viimatine koerte rünnak lõppes suurte vigastustega 300kg pullile, kellel koerad kaela lõhki kiskusid.

Maalehe ajakirjanik käis talunikuga sündmuskohal laupäeva hommikul. Karjas on kahenädalased kuni ühekuused vasikad, kes hoolsalt suurema karja juurde hoidsid.

Taluniku sõnul on kõik senised meediasse jõudnud kaadrid filmitud ja pildistatud vale karja juurest. “Oleks ajakirjanikud veidi edasi sõitnud, siis oleks leitud õige kari ja veidi eemalt koerte laibad samuti, mis viidi alles hiljem ära. Siis oleks igaüks saanud näha, kui suured need kutsikad olid.”