FOTOD | Talgulised kasisid Tudulinna vana kirikut

8.10.2017 korraldas MTÜ Tudulinna Kultuutrikants Tudulinna vanas kirikus heakorratalgud. Toimetamise kaugemaks eesmärgiks on restaureerida 1766 aasta pühakoda kontserdisaaliks ja muuseumiks.

MTÜ Tudulinna Kultuurikants kavandab endise pühakoja kasutuselevõttu kontserdipaiga ja muuseumina.

Pühapäeval, 8. oktoobril koristas ligi kolmkümmend talgulist aastast 1766 pärinevat Tudulinna vana puukirikut Ida-Virumaal. Talgute initsiaatoriks oli tänavu 20. juulil asutatud MTÜ Tudulinna Kultuurikants, mille eesotsas olev Tudulinna juurtega pianist Lauri Väinmaa loodab kunagise pühakoja taastada kontserdipaiga ja muuseumina.

Talgutega puhastati kiriku põrand, pandi ette ja lukku uks, raiuti ja saeti maja ümbruses laiutavat võsa. „Tore, et tudulinlaste hulgas on nii palju innukaid tegijaid,“ rõõmustasid talgukorraldajad aktiivse osavõtu üle. Järgmisena on kavas kiriku juurde paigutada infotahvel, mis räägiks nii pühakoja ajaloost kui ka tulevikuplaanidest.

Tudulinna kirikuloo teeb eriliseks see, et kõrvuti asuvad 1766. aastat pärinev vana ja 1939. aastal valminud uus kirik. Nende kõrvuti sünni põhjuseks oli koguduse lõhenemise 1930ndatel puhkenud ususõja tagajärjel.