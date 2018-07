FOTOD | Tallinn-Tartu maanteel hukkus õnnetuses seitsmeliikmeline metsseapere

Täna varahommikul sõitis Tallinn-Tartu maantee 32. kilomeetril auto otsa metsseaperele, kus hukkusid emis, kesik ja viis põrssapoega.

„Kõigi elutee lõppes hetkega. Siin ei ole süüdistada kedagi, lihtsalt õnnetu kokkusattumus,” kirjutab õnnetusele peale sattunud loodusfotograaf Peeter Karask, kes naases parasjagu öisest varjest. „Saame ainult olla veel tähelepanelikumad ja valida oma sõidukiirust, et selliseid olukordi vältida. Niigi on Eestis metssigu väheseks jäänud ja hetkega on seitse siga vähem.”