FOTOD | Täna avab renoveeritult uksed "Kevadest" tuntud Palamuse koolimaja

Muuseumi süda asub värskelt valminud peamajas, kus lisaks näitusealale asuvad ka õppeklassid, kohvik ja muuseumi tööruumid.

Vanas kihelkonnakooli majas on “Kevade” filmist tuttav ajastutruu klassiruum, poiste magamistuba, õpetaja Lauri tuba, kooli kantselei ja sahver ning koolimajja sisustatakse ka köstri eluruumid just sellistena, nagu need XIX sajandi lõpus olid, muu hulgas saab piiluda köstriproua kööki.

Ligi kaks miljonit eurot maksma läinud uuendatud külaliskeskus peaks aastaks 2023 meelitama Jõgevamaale igal aastal 38 000 külastajat Eestist, Lätist, Soomest ja Venemaalt.

Loe kihelkonnakoolimuuseumist pikemalt sellenädalases Maalehes ilmunud loost "Tootsi ajal võis pausi pannud õpilase vanemad arestikambrisse panna".