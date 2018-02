FOTOD | Täna pandi nurgakivi Imavere rapsitehasele

Piimatootjate ühistulisest rapsitöötlemistehasest hakkab aastas läbi käima 42 000 tonni rapsiseemet, millest saab 26 000 tonni rapsikooki ja 15 000 tonni rapsiõli.

Täna sai Imaveres nurgakivi Farm In Productions OÜ õlikultuuride töötlemise tehas, mille asutajaliikmed on piimaühistud E-Piim, Saaremaa Piimaühistu, Rakvere Piimaühistu, Eestimaa Piimatootajte Ühistu ja Metsaküla Piim AS ning neile lisaks veel 11 põllumajandustootjat, kes vastavalt oma karja tarbele on ostnud osakuid.

Tehas keskendub küll rapsiseemne töötlemisele, kuid võimalik on käitada ühte tootmisliini ka täiesti eraldatult ning töödelda seal maherapsiseemet või pressida sellega lina- või kanepiseemet, ka sojauba. Seadmete ümberhäälestamine ja liinide puhastamine võtab aega vaid 45–60 minutit.

Piimatootjate põhihuvi tehasesse ühiselt panustada seisneb eelkõige soovis piima omahinda alandada, efektiivselt toota. Põhisööda tootmise omahinna arvestus on põllumehe igapäevane töö, kuid peale põhisööda on suureks kuluks ostusöödad. Peamiselt on selleks proteiinisööt ehk rapsikook.

Farm In Productions juhatuse liikme Urmas Palloni sõnul ei saa aga piimatootja rapsikooki ostes olla alati kindel, et koogi kvaliteet vastab kokkulepitule. Esinevad kõrvalekalded, mis toovad kaasa toodangu languse ja see on otsene kahju. “Piimatootja, olles õliseemne tööstuse omanik, saab suuremat rõhku panna just koogi kvaliteedi tagamisele,” selgitas Pallon.

Nurgakivi paneku pidulikul tseremoonial tõstis maaeluminister Tarmo Tamm esile eelkõige tehase ühistulist tegevusvormi. Rajatav tehas näitab, et Eesti põllumees suudab ka teistega koostööd teha.

Tehase esimene etapp peab valmis olema juba juuni lõpuks, et hakata kuivatusteenust pakkuma. Töötlemiseni jõutakse kas detsembris või tuleva aasta algul. Esimene etapp maksab viis ja kogu projekt kaheksa miljonit eurot.

“Omakapitali on investeerinud piimaühistud ja põllumajandustootjad, MAKi meetmest on toetus 2 miljonit eurot, lisaks ka pangalaen,” märkis Urmas Pallon.

Kokku luuakse 11 töökohta. Imavere valiti Palloni sõnul asukohaks seetõttu, et Kesk-Eestis asuvana on see logistiliselt sobivaim asupaik, kuna tehase omanikud asuvad üle Eesti laiali, sealhulgas saartel.