FOTOD: Tantsijad muutsid ärajäänud kontserdi võimsaks elamuseks

Omaalgatuslik tantsupidu Vabaduse väljakul näitas, et tantsijad on tõesti oskused viimseni lihvinud ning suudavad ridu hoida ka täpikesteta muruplatsil.

Paljud kaugemalt tulnud tantsijad ütlesid, et tundsid, et vaid ühe kontserdiga jääks nende jaoks tänane päev lahjaks ning olid väga tänulikud võimaluse eest organiseeritult Vabaduse väljakul tantsu lüüa.

Vanemad juhendajad ütlesid, et kuulsid sotsiaalmeedia vahendusel sündmusest oma rühmade noortelt ning olid kohe valmis kohale tulema. Kuigi üritus ei olnud registreeritud, ei teinud keegi sellest probleemi, ka politsei julgustas omalt poolt tantsijaid vajadusel enda poole pöörduma ning abi küsima.

Tantsijad olid pööraselt rõõmsad ja ütlesid, et sellised olukorrad ainult liidavad ning kindlasti jääb väga pikaks meelde just see kontsert, mis ilma pärast ära jäi, kuid ikkagi omal moel toimus.

Ka pealtvaatajad olid tänulikud, sest paljud pileti ostnud olid kaugemalt teele asunud enne, kui muutustest teada said. Saadud emotsioon korvas algse pettumuse ning andis veel oodatust enamgi.

Koos lastega jooksid väljakule ka liigijuhid. Aplaus puhkes, kui väljakule sammus Ivo Linna ja hüüdis: “Vanaisa on kohal!”.

“Sellised asjad liidavad,” ütles Leesi lastega Saaremaalt peole tulnud tantsujuht Meeli Stankevitš. Ta lisas, et nemad olid otsustanud, et igal juhul tuleb tantsida ning agarad saarlased olid jõudnud juba hommikul Ülemiste keskuses jalga keerutada.

Ka Noarootsi tantsujuht Tiiu Tulvik ütles, et nende noored ei mallanud kuidagi kõrvale jääda ja sokke kuivatada, kui on kordumatu võimalus sellisel üritusel osaleda.

Tundub, et tantsupeolised leidsid sel korral oma knihvi, kuidas pidu ilma käest nii päästa, et see veel kauaks kõigile meelde jääks.