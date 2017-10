FOTOD | Tartu turuhoone avamisele pressis end pea pool linna

Neljapäeva keskpäeval pidi avatama Tartu renoveeritud turuhoone. Jupp aega enne seda oli maja juurde kogunenud suur rahvamass, kes seisis vihma trotsides kannatlikult kinniste uste ees.

Kuid neid uksi ei avatud ka keskpäeval. Selle asemel hakkas telkkatuse all mängima orkester ja linnarahvale jagati pirukaid ning puljongit. Väiksema rüseluse käigus said nii mõnegi inimese üleriided lisaks külmale vihmaveele kastetud ka kuuma puljongiga.

Lõpuks ilmus välja linnapea Urmas Klaas, kes lõikas avamise puhul läbi pika suitsuvorsti ja jagas selle hiljem viilhaaval inimestele laiali. Siis tehti ka uksed valla ja lasti sisse rahvamass, kes vaatas kõike huviga.

„Oo, kui ilus kõik on!“

„Kui head hinnad, ei tea, kas need on vaid avamise puhul?“

„Kas kusagil on ka kala?“

„Täna ei hakka ostma, sest rahvast on nii palju.“

„Siin paistab pool Tartut kohal olevat!“

Uudistajaid oli nii palju, et hoone oli rahvast puupüsti täis. Varasemaga võrreldes on müügipinda rohkem, kõik on puhtam ja valgem ning liha- ja piimatoodete lettides on kaup kenasti klaasi all. Tunduvalt suurem on pagaritoodete valik, lisaks on oma leti saanud õige mitmed talud, kelle kaupa turuhoones varem müügil ei olnud. Kalahall on endiselt kala päralt ja seal on väga kena valik kaupa.

Tartu turuhoone ehitati 1938. aastal. Tänavu suvel oli hoone kolm kuud remondi tõttu suletud ja avati nüüd uuenenud sisu ja sisseseadega.