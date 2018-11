FOTOD | Tartumaal Talvikese külas tehtud juust jõudis juustumaailma parimate sekka

„See on jah täiesti eriline juust, poest teda ei leia,“ ütleb Andre Juustufarm OÜ perenaine Erika Pääbus, kui Maaleht helistab ja kurdab, et ajakirjanikud ajasid pool päeva pealinnas Exellenti taga, enne kui üks neist taipas farmi kodulehelt järele vaadata – ei müüdagi poes.

Kõnealune juust pälvis oktoobri lõpul Norras Bergenis toimunud rahvusvahelisel konkursil „World Cheese Awards 2018" Super Gold auhinna, pääsedes sellega maailma 78 parima juustu sekka, ning lisaks veel parima Kesk- ja Ida-Euroopa juustu eriauhinna. Juustumaailma mõistes on tegemist vägagi suure tunnustusega. Varasemalt on sama juust kahel aastal pälvinud Super Silver auhinna.

Perenaise sõnul on 18 kuud laagerdanud Andre Excellent on kõigist teistest Andre farmi juustudest vägagi erinev. Erika Pääbus ütleb, et selle suussulava juustu maitse ja värvus on teistest tunduvalt intensiivsemad, temas on peidus animaalse ja sarapuupähkli koore kesta nahkse maitse noodid.

World Chees Awardi näol on tegemist on maineka ja maailma ühe suurima juustukonkursiga, kuus teadaolevalt ainsa Eesti juustutootjana on seni osalenud Andre farm.

„Tegelikult me ei tea, kas teised on osalenud või mitte – osalejate nimekiri pole avalik. Kõigile pannakse vaatamiseks välja ainult auhinna pälvinute nimed ja selles pole kolmel viimasel aastal peale meie omade eestimaiseid juustusid olnud,“ sõnab Pääbus ning lisab, et nemad läksid 2016. aastal osalema sellepärast, et aru saada, kus nad oma toodanguga juustumaailmas paiknevad ning kuhu edasi liikuda.

Edasi aga kavatsetakse minna, sest järgmine tase sel konkursil on jõuda 16 hulka ja sealt edasi pälvida üks ja ainus parimatest parima juustu tiitel.