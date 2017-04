FOTOD: Tartus võtsid maamehed linnapealt võimu üle

Teisipäeva keskpäeval küsisid maamehed Tartu linnapealt Urmas Klaasilt maanädala tõttu võimu enda kätte. Nädala tippsündmuseks on 25. korda toimuv Maamess.

„See on suhteliselt pikk aeg olnud,“ ütles Tartu Näituste juht Alo Pettai Eesti suurima messi kohta. Tänavu on väljas ligi 500 ettevõtet ja oodatakse kümneid tuhandeid külastajaid. „Meil on nunnud loomad ja valitakse ka miss,“ rääkis ta, jättes saladuseks selle, kelle seast valik tehakse. „Lisaks on pullioksjon ja loomulikult tehnika, seda on tohutult!“

Pettail oli ka põllumeeste volitus küsida maanädala ajaks Tartus võim enda kätte. Tartu linnapea Urmas Klaas andis võimu talle üle, kuid ühel tingimusel: „Pühapäeva õhtul palun selle sama väärikalt tagasi anda.“ Samas rõõmustas ta, et tänu Maamessile on Tartu hotellid külastajaid täis ja ka söögikohtades on ohtralt kliente.

Linnapea ütles, et Maamessi teemad on järjest aktuaalsemad, kuna kõik tahavad süüa puhast eestimaist toitu, tahame et Eesti maa oleks hästi hoitud ja annaks saaki nii täna kui ka homme, et jõed oleksid puhtad ja elukeskkond säiliks. „See on paljuski meie põllumeeste kätes,“ tõdes ta. „Need väärtused on üha enam hinda minemas.“

Maamess toob lisaks põllu- ja metsameestele ning aednikele kokku ka teadlased, kuna messiga samal ajal toimub Agrofoorum. „Seetõttu on Maamessi tähendus märksa laiem,“ märkis Urmas Klaas. „Tartus saavad kokku praktiline, rakenduslik ja teaduse pool.“

Maanädala avamisel toimus raekoja platsil ka John Deere uue traktorimudeli esmaesitlus. Lisaks tantsis sama firma eesti keeles rääkiv Tango nimeline mururobot Argentiina tangot koos inimestest koosneva tantsupaariga.